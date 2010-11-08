Результати виборів до Сумської облради

На Сумщині обласна територіальна виборча комісія оприлюднила підсумки виборів до обласної ради, згідно з якими депутатами нового скликання стали представники 12 політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними виборчкому, найбільше представництво в Сумській облраді матимуть депутати Партії регіонів, які здобули 50 зі 100 мандатів. З них 18 депутатів пройшло до органу місцевого самоврядування за партійним списком, а 32 було обрано в одномандатних мажоритарних округах.

Також до складу представницького органу увійдуть 23 депутати від партії “ВО "Батьківщина" (16 за списком і 7 – у мажоритарному окрузі), 6 – від "Фронту змін" (5 + 1 відповідно), 6 – від партії "Рідне місто" (4 + 2), 5 – від КПУ (4 + 1), 3 – від "Сильної України" (всі – за списком). Крім того, до Сумської облради в одномандатних мажоритарних округах було обрано 2 депутати від партії "За Україну" і по одному представнику делегували Аграрна партія, "Єдиний центр", Народна партія, СПУ та Партія промисловців і підприємців.

Сумська обласна рада нового скликання складатиметься із 100 депутатів, 50 з яких обиралася за партійними списками, а ще 50 – за мажоритарними округами.

Загалом до списків виборців на Сумщині 31 жовтня було внесено 938 999 виборців, з них взяли участь у голосуванні 463 966.