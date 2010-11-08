Результати виборів у Хмельницькому

Більшість у міськраді отримала Батьківщина

На виборах 31 жовтня міським головою Хмельницького повторно обрано Сергія МЕЛЬНИКА, а більшість депутатських місць у міськраді одержала міська організація ВО “Батьківщина”. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міська ТВК. Згідно з повідомленням, за С.МЕЛЬНИКА проголосувало 69174 виборців. Друге місце посів Віктор КОЛІЩАК – 8818, третє Микола ПРИСТУПА – 8771. У міській раді більшість одержала міська організація ВО “Батьківщина” – 41 депутатське місце, Партія регіонів – 5, Фронт змін – 3, “Свобода” – 3, хмельницький міський осередок політичної партії Малого і середнього бізнесу України – 2, “Сильна Україна” – 2, по одному місцю – представники “Нової політики”, УНП, “Єдиного центру” та Народної партії. Довідка УНІАН. Хмельницька міська рада нараховує 60 депутатів.

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