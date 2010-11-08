Результати виборів до Дніпропетровської міськради

До Дніпропетровської міської ради увійшли представники 7 партій.

Про це УНІАН повідомили в міській територіальній виборчій комісії.

Шість партій визнано переможцями на виборах за партійними списками - Партія регіонів, „Батьківщина”, „Сильна Україна”, „Фронт Змін”, Компартія України, партія „Україна Майбутнього”. Представники Народної партії перемогли у трьох мажоритарних округах з 60.

За результатами виборів по багатомандатному та одномандатним округам 78 місць із загальної кількості 120 отримала ПР, 13 – „Сильна Україна”, по 8 місць – „Батьківщина” та „Фронт Змін”, 6 – КПУ, 4 місця – „Україна майбутнього”, 3 - Народна партія.

У виборах 31 жовтня в Дніпропетровську взяли участь 300 тис. 167 виборців. Проти всіх проголосували 31 тис. 188 виборців. 9 тис. 397 бюлетенів визнано недійсними.