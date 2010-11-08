Результати виборів мера Чернівців

Чернівецька міська виборча комісія 8 листопада оприлюднила результати виборів Чернівецького міського голови, які відбулися 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільшу кількість голосів в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі набрав діючий мер Микола ФЕДОРУК, якого підтримали 46096 виборців (64,69%). Позапартійний М.ФЕДОРУК висувався партією «Єдність». Мером Чернівців його обрано на п’ятий термін поспіль.

На виборах Чернівецького міського голови, за офіційними даними міської виборчої комісії, кандидатуру журналіста, депутата міської ради Василя ЗАБРОДСЬКОГО, якого висунула Республіканська партія, підтримали 7440 виборців (10,44%), голову обласної організації партії «Єдиний Центр», депутата обласної ради Михайла СЕНИЧАКА – 3712 (5,21%), голову міської організації партії «Наша Україна», депутата міської ради, підприємця Василя МАКСИМЮКА – 3527 (4,95%), голову обласної організації НДП, підприємця Володимира ДОРОША – 1966 (2,76%), голову обласної організації «Третя сила», депутата міської ради, підприємця Михайла КРАЙСА – 1532 (2,15%), заступника голови обласної організації партії «Трудова Україна», підприємця Михайла ГАРГАУНА – 739 (1,04%) виборців.

Не підтримали жодного кандидата 6247 або 8,77% виборців.