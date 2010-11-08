Донецький губернатор: мені без різниці, з ким працювати

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК запевняє, що готовий працювати зі всіма обраними мерами, незважаючи на їхню партійну приналежність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, нагадавши, що в Донецькому регіоні з 28 міст обласного підпорядкування у чотирьох містах – Горлівка, Кіровське, Сніжне і Дебальцеве - перемогу здобули кандидати в мери не від Партії регіонів.

«Можу однозначно сказати: мені без різниці, з ким працювати. Я не збираюся ставити якихось умов. Цього немає і бути не може. Тому вибір людей - це закон, і я цей закон сповідаю. І я працюватиму з усіма 28 мерами міст», - заявив А.БЛИЗНЮК.

В цілому, підбиваючи підсумок місцевим виборам, губернатор відзначив, що завдання, яке ставила перед собою Партія регіонів, у Донецькій області виконано.

«Всі завдання, які ми ставили перед собою, ми виконали, - сказав А.БЛИЗНЮК, - Але є певні моменти, які ми, скажімо так, не врахували до кінця з об`єктивних і суб`єктивних причин. Ми, як Партія регіонів, не виграли вибори в чотирьох містах. Але я завжди був прихильником того, що люди на місці, бачать ситуацію, реально її оцінюють, пропонують ту людину, яка б по-великому разом із командою працювала на громаду».

Він зазначив, що в даний час в ОДА «ми вибудовуємо систему навчання, ознайомлення, систему взаємодії та спільної роботи в межах чинного законодавства». А.БЛИЗНЮК наголосив, що основне завдання облдержадміністрації, крім виконання делегованих функцій з управління економікою і соціально-економічним розвитком регіону, - це здійснення контролю за виконання законодавства. «І це буде забезпечено на 100%. Я вам гарантую. Всі, хто прийшли, мають це розуміти. Всі працюватимуть в межах чинного законодавства і в ідеології реформ, які ініціював Президент України», - наголосив губернатор.