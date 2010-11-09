Губернатор: хочемо, щоб "регіонал" став секретарем у Полтаві

Головою Полтавської обласної ради і секретарем Полтавської міськради будуть представники Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, фракції Партії регіонів в облраді вдасться переконати інших депутатів у тому, щоб головою облради став її представник.

«Ми підтримали Олександра МАМАЯ (партія "Совість України") як кандидата на посаду міського голови Полтави, я також говорив - чому. Ми не просто так зробили цей крок. У нас будуть спільні проекти з нинішньою міською радою на чолі з МАМАЄМ впродовж усієї каденції. І, звичайно, ми хочемо, щоб представник Партії регіонів став секретарем Полтавської міської ради. Хто конкретно це буде - ви дізнаєтеся впродовж тижня», - сказав губернатор.

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Як повідомлялося, в Полтавській облраді Партія регіонів одержала 57 місць зі 120. ВО «Батьківщина» одержала в облраді 18 місць, «Совість України» - 10 місць, «Фронт Змін» - 8 місць, КПУ – 7 місць, СПУ – 7 місць, «Сильна Україна» - 6 місць, Народна партія - 3 місця, «Наша Україна» - 2 місця, УНП і Селянська партія – по одному місцю.

У міській раді рівну кількість мандатів одержали Партія регіонів і ВО «Батьківщина» - по 5 мандатів кожна. Партія регіонів пройшла в міськраду і одержала 5 місць по багатомандатному округу, а «Батьківщина» - 4 в багатомандатному і 1 - по мажоритарному округу.

Партія «Совість України» одержала 13 місць у міськраді Полтави по багатомандатному округу, і 24 - в мажоритарних округах.

«Фронт Змін» одержав в міськраді 2 місця. КПУ - одне. Обидві партії одержали місця по багатомандатному округу.