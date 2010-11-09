Коли будуть парламентські вибори в Україні? (опитування)

Сьогодні роль українського парламенту знівельована.

Таку думку висловили експерти під час проведеного Інститутом Горшеніна опитування щодо можливої дати майбутніх парламентських виборів в Україні, а також про підсумки минулих виборів у місцеві ради.

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО зазначила, що, за підсумками місцевих виборів, окрім Партії регіонів, посилили свої позиції ВО «Свобода» і «Фронт Змін». «З`явилися нові гравці, і ці гравці закріпилися вже на рівні місцевих рад. Найбільші успіхи – у «Свободи». Вони змогли мобілізувати підтримку своїх виборців. В інших політичних сил результат більш ніж скромний, вони самі мають робити висновки з того, що в них вийшло, а що ні. Будь-яка політична сила зацікавлена в довголітті, тому, я думаю, на наступних парламентських виборах, усі, хто брав участь у цих, старатимуться, конкуруватимуть між собою», - вважає О.БОНДАРЕНКО.

На її думку, рішення про дату проведення парламентських виборів в Україні буде політичним. «Я думаю, в результаті більша частина політичних сил зійдеться на одній даті. Логічним було б проводити парламентські вибори в 2012 році – у 2007-му були дострокові вибори до парламенту. Проблема в тому, що дата тягне за собою також і питання про подальшу тривалість каденції Верховної Ради сьомого скликання. Як ми кореспондуватимемо терміни з місцевими виборами, якщо наступні місцеві будуть у 2015-му? А якщо враховувати, що в 2015-му у нас ще й президентські, тут зовсім уже складно вгадати, коли буде наступний парламент восьмого скликання», - сказала народний депутат.

Вона вважає, що парламентські вибори пройдуть за змішаною системою. «Ми спробували одну модель – вона була неефективна. Ми спробували другу – вона стала ще гірша. Тепер ми намагаємося повернутися до тієї, яка була хоч і малоефективна, але все таки краща за ту, яку ми випробували на останніх виборах до парламенту. І там, і там є і мінуси, і плюси», - вважає О.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ вважає, що Партія регіонів отримала негативний результат на місцевих виборах. «Приблизно третина голосів – голоси сфальсифіковані. Реально Партія регіонів набрала відсотків 25. Крім того, ми побачили такий результат при максимальному використанні адмінресурсу і при колосально низькій явці. Якщо додати до цього провал Партії регіонів на так званому «м`якому Сході» – починаючи від Харкова, Запоріжжя, Херсона і Одеси, то ми побачимо, що є проблеми. Крім того, мені здається, міф про те, що Донбас є базовим регіоном для Партії регіонів, на цих виборах розвіявся, адже реальна явка склала, десь близько 30%», - зазначив О.ПАЛІЙ.

Він також звернув увагу на, за його словами, величезну кількість голосів «проти всіх» у регіонах, базових для Партії регіонів. «У Криму, в Луганську, в Харкові, де «Батьківщина» від 9% до 11% голосів набирає. Ось це «проти всіх» – голосування саме проти Партії регіонів, демонстрація ставлення колишніх виборців саме до Партії регіонів», - вважає експерт.

На його думку, ставку на змішану систему виборів влада робитиме і на парламентських виборах. «Партії регіонів здається, що їй вигідний 2011 рік, адже на мажоритарних виборчих округах вона узяла багато за рахунок того, що мобілізувала значну частину місцевих еліт. Мажоритарна система дає можливість Партії регіонів справді взяти більшість, з другого боку, потім контролювати цю більшість для Президента буде вельми складно: ми пам`ятаємо, що КУЧМА одержав «провладний» парламент і потім мав проблеми з керованістю цього парламенту. У диспозиції між цими речами і знаходитиметься остаточне рішення, яке прийме Партія регіонів: відкладати вибори до 2012 року і чекати, що щось покращає, або проводити вибори зараз», - вважає О.ПАЛІЙ.

Народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Сергій ВЛАСЕНКО звернув увагу на те, що минулі вибори в місцеві ради – перші за останні шість років, починаючи з другого туру президентських виборів 2004-го, на яких про фальсифікації, тиск і маніпуляції говорили всі політичні сили. «Навіть Партія регіонів говорила, просто вона якісь поодинокі випадки знайшла. Всі політичні сили говорили, що є диктат з боку держави, з боку влади. Навіть, здавалося б, «провладні» сили, такі як «Сильна Україна», яка очолюється віце-прем`єром уряду, і та заявляла про масові порушення. Комуністична партія заявляє про масові порушення і вимагає проведення повторних виборів, зокрема в Криму. Ми можемо говорити про те, що Партія регіонів робить усе, щоб не було в нас у країні політичної конкуренції. Вони тиснуть на всіх, хто йде на вибори, навіть своїх, здавалося б, союзників», - сказав народний депутат.

На думку С.ВЛАСЕНКА, сьогодні влада дістала можливість маніпулювати термінами проведення парламентських виборів. «Якщо ми говоримо, що не обиралися повноваження, а обиралися люди на термін, що дещо абсурдно, тоді ні про який 2011 року мови не може бути. Той склад Верховної Ради, в якому я обраний, обирався на 5 років, відповідно, в депутатів має бути 5-річний термін. Відповідно, влада може обгрунтувати березень 2012 року. Влада може обгрунтувати і березень 2011-го, адже є певна логіка – передбачений термін дії парламенту 4 роки. І влада може обгрунтувати жовтень 2012 року ось тим проектом змін до Конституції, який вони внесли. Тому влада сьогодні може вибирати з трьох дат. Я думаю, що для них найбільш сприятливою датою є жовтень 2012 року, адже сьогодні влада має підконтрольний парламент – голосує за всі закони, які вона вносить. Тому владі зараз особливого сенсу переформатувати парламент немає», - сказав він.

Народний депутат від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА вважає, що в самому законі про місцеві вибори закладена можливість використання адмінресурсу. «На цих виборах сам закон про вибори говорив про те, що посадовець продовжує публічну діяльність і це не носить рекламний характер, хоча це посадовець є одним з кандидатів на якусь там посада. Ви самі розумієте, що це прихована можливість людині використовувати адмінресурс своєї посади, для того, щоб якомога більше контактувати з виборцями», - сказала вона.

На думку А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, парламентські вибори не повинні бути призначені на березень 2011 року. «Це технічно було б неправильно, адже скороплинність ось цієї виборчої кампанії (з виборів до місцевих рад) не дозволила багатьом людям визначитися. Тому для того, щоб вибори були демократичнішими, щоб люди змогли зорієнтуватися і почути своїх кандидатів, свої партії, на це потрібен час», - вважає народний депутат.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що вибори в місцеві ради пройшли менш демократично, ніж вибори 2006-го, 2007-го і президентські вибори 2010-го. «А в окремих регіонах – Харків, Херсон, Луганськ, Крим – їх проведення взагалі не відповідало демократичним стандартам. Той закон про місцеві вибори, який прийнятий, ставить у нерівне положення різні політичні сили. Хоча, все-таки, конкуренція в політикумі зберігається. Вона не дуже чесна, тому що спочатку перевагу мають представники влади, але думаю, що нам вдасться зберегти конкурентну атмосферу проведення майбутніх парламентських виборів», - сказав він.

І.ЖДАНОВ вважає, що місцеві вибори були полігоном, на якому «обкатувалися» змішана виборча система, а також прийоми і технології боротьби з опозиційними кандидатами, і майбутні парламентські вибори пройдуть за такою ж схемою. «Вигідно Партії регіонів у 2011-му – вона проведе в 2011-му, буде вигідно в 2012-му – вона зробить усе, щоб провести в 2012-му. Наскільки мені відомо, буде прийняте рішення, що вибори пройдуть у вересні-жовтні 2012 року. А рішення КС просто легітимізує це рішення. Після того, як Віктор ЯНУКОВИЧ одержав повноваження Леоніда КУЧМИ, не став залежати від парламенту, від створеної коаліції і може відправляти у відставку прем`єра і уряд самостійно, ситуація в парламенті його найменше цікавитиме і турбуватиме. Оскільки ситуативна більшість з різних причин, як показало голосування стосовно генпрокурора, буде завжди», - сказав він.

Експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ зазначила, що роль українського парламенту сьогодні знівельована. «Це наслідок повернення Конституції 1996 року з її президентсько-парламентською моделлю управління. Ключова роль у цій моделі належить Президенту. Відповідно, система, за якою проходитимуть парламентські вибори, найімовірніше, буде змішаною – як і на місцевих виборах – адже саме така система вигідна Партії регіонів. Вже сьогодні зрозуміло, що перемогти на парламентських виборах у тому разі, якщо вони проходитимуть за партійними списками, Партії регіонів буде складно. Досвід показує, що саме за рахунок депутатів-мажоритарників завжди можна «добрати» кількість голосів, яких не вистачає для прийняття рішення, що й застосовувалося за часів президентства Леоніда КУЧМИ. Тому що навіть ті мажоритарники, які пройшли до парламенту від опозиції, легко потім мігрують у «провладну» більшість», - вважає вона.

Кажучи про дату найближчих парламентських виборів, експерт зазначила, що на сьогодні до кінця не відомі результати виборів у місцеві ради, а дата парламентських виборів безпосередньо залежатиме від того, як Партія регіонів оцінить підсумки місцевих. «Незважаючи на те, що за Партію регіонів на місцевих виборах проголосувала лише третина виборців, у багатьох регіонах вони одержали більшість у місцевих радах – дві третини і більше – саме за рахунок мажоритарників. Це здебільшого рейтингові представники місцевих еліт. Крім того, зараз у багатьох регіонах владою проводиться робота з мерами, що перемогли, і депутатами по залученню їх на свій бік, аж до вступу до лав Партії регіонів. У результаті співвідношення політичних сил після виборів може істотно відрізнятися від волевиявлення громадян», - сказала Н.КЛАУНІНГ.