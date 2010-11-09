Адвокати вимагають показати Лозінського лікарям

Адвокати колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО внесли клопотання перед слідством про допуск до нього лікарів.

Про це сьогодні повідомляє "Газета по-киевски" (№212 від 9 листопада) з посиланням на одного з трьох адвокатів - Романа ДЕНИСЮКА.

"Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ в 2006 році робили операцію на серці в Інституті ім. Амосова, і відтоді йому потрібно регулярно показуватися кардіологам. Проте слідчі ігнорують наші клопотання і лікаря не пускають, хоча це чревате ускладненнями для здоров`я мого клієнта. На всі наші запити відповідають, що в Лук’янівському СІЗО є медики і в разі чого зможуть надати допомогу. Але все, що роблять лікарі в ізоляторі, – це прописують аспірин", - сказав Р.ДЕНИСЮК.

Адвокат прогнозує, що вже цього місяця все матеріалу справи будуть направлені до суду. За словами Р.ДЕНИСЮКА, захист у зв`язку з підозрою у фальсифікації доказів також вимагає від слідства продемонструвати головний речовий доказ – гвинтівку, з якої був убитий Валерій Олійника.

Адвокати переконані, що розслідування проведене з численними порушеннями і звинувачення проти В.ЛОЗІНСЬКОГО розсиплеться в суді. За словами Р.ДЕНИСЮКА, в справі відсутні будь-які експертизи, які доводять причетність В.ЛОЗІНСЬКОГО до вбивства В.Олійника.

"Всі звинувачення будуються тільки на свідченнях інших людей, які були присутні під час убивства (колишні правоохоронці – Михайло КОВАЛЬСЬКІЙ і Євген ГОРБЕНКО). Ніяких експертиз, які доводять, що ЛОЗІНСЬКИЙ стріляв із зброї, немає. Зате в документах фігурує карабін "Бенеллі", який нібито належить ЛОЗІНСЬКОМУ. Цю зброю приніс єгер ПЕРЕПЕЛИЦЯ (зараз під арештом) у розібраному вигляді і дав свідчення, що він сам стріляв з нього в Олійника. Слідство ж стверджує, що з карабіна все-таки стріляв ЛОЗІНСЬКИЙ. На цю зброю хоче подивитися сам екс-депутат і я, щоб переконатися – чи не зроблена там фальсифікація якоїсь деталі з відбитками ЛОЗІНСЬКОГО", - пояснив Р.ДЕНИСЮК.

У той же час, у Генеральній прокуратурі, як зазначає газета, іронізують над такими аргументами адвокатів В.ЛОЗІНСЬКОГО і заявляють, що докази його провини "залізні". За версією слідства, екс-депутат стріляв у В.Олійника з карабіна, поки не кінчилися патрони, а потім стрибнув у "Ниву Шевроле" і давив його вже на узліссі, поки жертва не стыкла кров`ю.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з екс-народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження. Обвинувачуваний у вбивстві В.ЛОЗІНСЬКИЙ нібито завдав жертві 9 кульових поранень, а потім добив її бампером «Ниви Шевроле». Про це заявляв заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКІН.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу (навмисне тяжке тілесне ушкодження, скоєне способом, що носить характер особливої муки, або скоєне групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або таке, що привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його в суд.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 року після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський райсуд обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКІЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у Лук’янівському СІЗО Києва. Він ознайомився з усіма 40 томами кримінальної справи, зараз вивчає відеоматеріали.