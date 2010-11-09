Голова Хмельницької ТВК звільняється через високий тиск

Голова Хмельницької обласної територіальної виборчої комісії Василь ПАЛАШ вчора написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Я написав заяву через погіршення стану здоров’я та передав її до ЦВК”, - сказав він.

Голова ТВК зауважив, що під час підрахунку голосів потрапив до лікарні.

“Вперше у житті під час виборів потрапив у кардіодиспансер з підвищеним артеріальним тиском 210 на 110. До сьогодні сиджу на таблетках”, - зазначив він.

В.ПАЛАШ пояснив, що йшов працювати на цю посаду з єдиною метою – надати свою допомогу. “Але, на жаль, більшість членів ТВК грають свою гру. Тобто, відстоюють інтереси тих політичних сил, за квотами яких потрапили до виборчої комісії”, - сказав він.