Луценка зробили невиїзним з Києва

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що кримінальна справа, порушена стосовно нього за начебто розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, є результатом його політичної і міліцейської діяльності і він має намір оскаржити її у Печерському районному суді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після допиту у слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

«Я чітко усвідомлюю, що ця кримінальна справа є результатом моєї політичної діяльності… Кримінальна справа – це чітка спроба Партії регіонів закрити мені рота, а, можливо, закрити і мене від суспільства, щоб я не озвучував свою позицію… Сьогодні я подам скаргу на порушення кримінальної справи, яку вважаю незаконною і необґрунтованою, до Печерського суду. Будемо сподіватися, що в Україні ще залишаються чесні судді… Я впевнений, що не скоював злочину і не буду відповідати за цю кримінальну справу. Тому що мої дії не призвели до збитків в державі”, - заявив він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, деякий час тому один із “видних “регіоналів” попередив мене, що якщо я буду продовжувати критикувати Партію регіонів і підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО, я буду мати проблеми. Ці проблеми настали минулої п`ятниці через порушення кримінальної справи”.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, спочатку він проходив у справі як свідок, потім як підозрюваний, а зараз його процесуальний статус змінено на обвинуваченого.

Він зауважив, що кримінальну справу порушено за ст. 191 Кримінального кодексу України. «Мова йде про те, що я нібито вступив у змову зі своїм водієм і створив умови для нарахування йому зайвої пенсії, яка дорівнює близько зайвих 40 тис. грн.», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він вкотре наголосив, що ніколи не приховував і не збирається приховувати свою позицію стосовно нинішньої влади, «так само, як ніколи не домовлявся за лаштунками із криміналітетом».

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, після того, як Партія регіонів перемогла спочатку на президентських виборах, а потім на місцевих, він мав за це відповідати.

На думку екс-міністра, при щорічному бюджеті МВС у майже 8 млрд. грн. і 300-тисячному колективі знайти такий «злочинний» епізод, «здається, не є великою доблестю». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що у випадку, якщо була помилка у нарахуванні, прокуратура мала б винести протест, а не порушувати “штучну” кримінальну справу.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. «Обрали підписку про невиїзд. Намагалися зробити невиїзд із мого будинку, але залишили потім невиїзд з міста Києва», - сказав він.