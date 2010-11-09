Шеф СБУ попередив, що критики в резолюції Європарламенту не сприйме

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що якщо у резолюції Європарламенту по Україні залишаться негативні згадки про СБУ, він розглядатиме це як сплановану акцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що зустрічався з депутатами Європарламенту, у тому числі 8 листопада з членами делегації Європейської народної партії. “Ми обговорювали складні питання”, - сказав він.

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що після таких зустрічей у нього складалося враження, що негатив змінюється на позитив.

“Якщо такі питання (щодо втручання СБУ в політичне життя України – УНІАН), то буду розглядати їх як сплановані”, - сказав голова СБУ.

В іншому ж випадку, за його словами, він розглядатиме резолюцію як збалансовану та спрямовану на розвиток відносин з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Європарламент планував схвалити резолюцію по ситуації в Україні, висловивши стурбованість ситуацією зі станом свобод в Україні, а також втручанням СБУ у політичне життя країни. Однак депутати вирішили відкласти розгляд резолюції на 11 листопада, щоб схвалити її уже після проведення місцевих виборів в Україні.

Зараз проект резолюції стоїть у порядку денному Європарламенту, хоча українські дипломатичні джерела повідомляють про те, що, можливо, резолюція знову буде відкладена – до проведення саміту Україна-ЄС, запланованого на 22 листопада.