Сьогоднішні заяви голови Політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА стосовно принципової неможливості співпраці з партією «Батьківщина» є свідченням того, що влада взяла на себе частину завдання з реалізації політичної технології «противсіхів», розраховуючи на швидке наближення парламентської виборчої кампанії.

Про це заявив директор центру «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ у переданому УНІАН коментарі.

За його словами, під час минулої президентської кампанії Віктор ЮЩЕНКО виступав VIP-агітатором Віктора ЯНУКОВИЧА і вислужив собі право жити на державній дачі.

«В.ЮЩЕНКО своєю неприхованою війною проти Юлії ТИМОШЕНКО, проти власної країни, зрадивши своїх виборців, фактично підсадив В.ЯНУКОВИЧА у крісло Президента. Сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО робить те саме - замість боротьби з антиукраїнської владою опонує «Батьківщині», намагаючись посіяти у людей недовіру до опозиційних сил, які начебто не можуть співпрацювати», - заявив політолог.

Водночас, вважає В.ПОЛЯКОВ, заяви В.НАЛИВАЙЧЕНКА про намір об’єднати зусилля «Нашої України» і партії «Свобода» - це є реалізація неприхованого плану влади на посилення «зручної опозиції».

«Партія регіонів розпочала об’єднання «своїх опозиційних партій», - наголосив він.

«Хочу нагадати, з яким натхненням і самовіддачею нинішній голова політради «Нашої України» знищував Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах. З таким самим натхненням зараз реалізує вигідну владі технологію «противсіхів» з прицілом на парламентські вибори», - сказав В.ПОЛЯКОВ.