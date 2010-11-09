Ляшко думає, що Тимошенко програла вибори, бо вигнала його

Народний депутат Олег ЛЯШКО переконаний, що його виключення із БЮТ негативно вплинуло на результати місцевих виборів у Чернігівській області.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Чернігові.

"Результати дуже промовисті. Вперше за багато років Партія регіонів вирвалася вперед", - зауважив депутат.

За словами О.ЛЯШКА, на Чернігівщині на виборах у 2006 році БЮТ мала підтримку 33,3% виборців, у 2007 році на парламентських виборах за політичну силу голосували 41,9% жителів регіону, які брали участь у виборах, у першому турі на президентських виборах у 2010 році – 42,7%, а нині на місцевих виборах ВО "Батьківщина" отримала лише 18,6%.

"Падіння у два рази. По партійних списках «регіони» на першому місці", - констатував О.ЛЯШКО, додавши, що у підтримці БЮТ на попередніх виборах значною є його особиста заслуга.

Так само він назвав ганебним той факт, що з 14 кандидатів від "Батьківщини", які здобули перемогу у мажоритарних округах Чернігівщини, 13 є жителями обласного центру.

"Одні офісні клерки, які сидять у "Батьківщині", партійні діячі, котрі не провели жодної зустрічі з виборцями, а потім розказують, що партійні списки – це добре", - охарактеризував колишніх однопартійців народний депутат.

На думку О.ЛЯШКА, основною проблемою "Батьківщини" є відсутність підготовлених кадрів, готових працювати.

"Місцеві вибори – перемагають не партії, а кадри. Якщо люди знають кандидатів, то голосують за них", - підсумував народний депутат України.

Водночас, він повідомив, що до виборів утримувався від коментарів щодо виключення з БЮТ, оскільки це могло зашкодити команді на Чернігівщині, тому й прес-конференцію зібрав після оголошення результатів у регіоні. Натомість, сказав О.ЛЯШКО, "радникам ТИМОШЕНКО не вистачило розуму – за три тижні до виборів оголосили про виключення з політичної сили".