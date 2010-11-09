Київський БЮТ наполягає на перевиборах мера столиці

БЮТ у Київраді наполягає на необхідності переобрання мера столиці і Київради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київській міській раді з посиланням на голову фракції Тетяну МЕЛІХОВУ, у БЮТ переконані, що Верховна Рада, прийнявши оновлений Закон «Про столицю України – місто-герой Київ», проголосувала за нісенітниці, які шкодять киянам. Тому БЮТ пропонує замість внесення змін до закону переобрати мера та Київраду.

«Верховна Рада намагається підфарбувати зміни і надати їм пристойного вигляду, оскільки, приймаючи закон 7 вересня поспіхом, більшість парламенту прийняла документ, не вчитуючись у ті дурниці, за які голосувала, а тепер змушена їх виправляти», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

“Найкращим вирішенням проблем Києва є проведення виборів повновладного мера, який повинен обиратись, а не призначатись. Також необхідно переобрати Київраду, де більшість Партії регіонів та ЧЕРНОВЕЦЬКОГО давно дискредитували себе”, - зазначила Т.МЕЛІХОВА.

Вона наголосила на тому, що з питання доцільності існування чи неіснування районних рад треба провести референдум.

У БЮТ зазначають, що уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до Закону "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо порядку створення райрад), яким народні депутати повинні будуть прийняти норми не враховані минулим документом.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Верховна Рада надала територіальній громаді Києва та Київській міській раді право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад. За ухвалення відповідного Закону "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", внесеного народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ, проголосували 245 народних депутатів.

27 жовтня Кабінет міністрів схвалив зміни до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ».

«Йде мова про перереєстрацію органів управління в районах міста Києва, оскільки були зроблені з правової точки зору некоректні дії. Вони були зареєстровані за різним статусом», - сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Він зазначив, що частина цих органів мала статус органів державної влади, інша частина - державних органів та органів місцевого самоврядування. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, в Києві не було єдиної системи управління містом. «Тому це приводиться у відповідність. Це все ліквідується і по новому реєструється», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ. Він уточнив, що ці органи будуть зареєстровані як органи державної влади.