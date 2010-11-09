Результати виборів до Чернігівської міськради

У Чернігівській міській раді ВО "Батьківщина" отримала 19 депутатських мандатів і є найчисельнішою партійною групою.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати виборів до міської ради оприлюднила голова міської ТВК Тамара ПОЛУЛЯЩЕНКО.

За офіційною інформацією ТВК, в обласному центрі Чернігівщини на місцевих виборах 31 жовтня Партія регіонів отримала підтримку 15678 виборців (17,5%), ВО "Батьківщина" здобула 13907 голосів (15,5%), партія "Громадянська солідарність" – 8032 (9%), "Удар" – 6912 (7,7%), "Фронт змін" – 6918 (7,7%), КПУ – 6051 (6,8%), “Сильна Україна” – 3238 (3,6%). Загалом у голосуванні взяли участь 89616 жителів Чернігова.

За партійними списками у Чернігівській міській раді Партія регіонів та ВО "Батьківщина" отримали по 6 депутатських мандатів, "Громадянська солідарність", "Удар", "Фронт змін" та КПУ – по 3, а “Сильну Україну” представлятиме тільки 1 депутат партійного списку.

Крім того, представники Партії регіонів, ВО "Батьківщина", "Фронту змін", “Сильної України” та "Громадянської солідарності" ще отримали перемоги в мажоритарних округах у Чернігові.

У цілому найчисельніше представництво у Чернігівській міськраді отримала ВО "Батьківщина", яка має 19 депутатських мандатів, Партія регіонів – 15, "Громадянська солідарність" та "Фронт змін" – по 4, "Удар" та КПУ – по 3, а Сильна Україна – 2 депутати.

Чернігівська міська рада налічує 50 депутатських мандатів.