Результати виборів до Маріупольської міськради

До Маріупольської міської ради, згідно з результатами місцевих виборів, пройшли депутати від Партії регіонів, КПУ, СПУ, партії «Фронт Змін» і партії «Сильна Україна».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.

Із 76 депутатів, обраних у новий склад міськради, 38 мажоритарних місць зайняли представники Партії регіонів. Крім того, за партійними списками депутатами міськради стали 26 чоловік, що представляють Партію регіонів, по 4 чол.- від «Фронту Змін» і Компартії, по 2 чол. – від Соцпартії і «Сильної України».

До нового складу Маріупольської міської ради увійшли двоє синів переобраного мера Маріуполя Юрія ХОТЛУБЕЯ. При цьому один син - Дмитро - обраний, як і батько, від Партії регіонів, а другий - Ігор - представлятиме в міськраді партію «Сильна Україна».