Тимошенко: дамо гідну відповідь на парламентських виборах

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО назвала місцеві вибори, що відбулися в Україні 31 жовтня, найбільш нечесними та брудними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час брифінгу.

«Цей процес був добре спланованою та втіленою у життя технологією призначення місцевої влади всупереч волевиявлення народу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що з моменту завершення виборчої кампанії пройшло 9 днів, але до цього моменту не оприлюднена офіційна явка та взагалі не підбито результат виборів. «По всій країні продовжують вкидати бюлетені, переписувати протоколи, корегувати результати виборів за підтримкою судів та силових структур», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що під час нинішніх виборів команда Президента намагалася завершити концентрацію влади в одних руках, ліквідувати справжню опозицію та напередодні парламентських виборів перевірити в дії технологію проведення керованих виборів.

«Зараз Президент України намагається системно сфальшовані вибори пояснити випадковими, прикрими, окремими помилками. Це обман», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що нині, аби запобігти узурпації влади потрібна справжня консолідація суспільства та ефективна співпраця зі світовою демократичною спільнотою.

«Ми вже знаємо, які шахрайські прийоми та методи використовує влада. Ми повністю перебудуємо роботу нашої команди з врахуванням нових викликів авторитаризму, консолідуємо народ навколо чіткої та ефективної ідеї перебудови країни та надамо гідну відповідь на найближчих парламентських виборах новітнім фальсифікаторам».