Северінсен закликає підкоритися рішенню КС

Співдоповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН переконана, що ПАРЄ має уникнути дискусії про дієздатність Конституційного суду України при обговоренні проекту резолюції по Україні.

Про це вона сказала сьогодні в Страсбурзі під час дебатів по Україні.

«Я думаю, нам потрібно уникати дискусії про те, чи слід покладатися на рішення КС. Політичні лідери повинні вирішувати це питання. І вони обов`язково повинні слідувати Конституції і покладатися на рішення КС, який є верховним арбітром», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

При цьому вона також висловила думку, що багато хто в Україні готовий працювати «день і ніч», щоб знайти вихід із ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ проводить термінові дебати по Україні, в результаті яких планує прийняти резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні».