Герман після інфаркту вийшла на роботу

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН сьогодні вийшла на роботу після перебування на лікарняному у зв’язку з інфарктом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.

Він уточнив, що Г.ГЕРМАН, зокрема, взяла участь у засіданні робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства, яке відбулося сьогодні під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

С.ЛЬОВОЧКІН також зауважив, що стан здоров’я заступника глави АП має позитивну динаміку.