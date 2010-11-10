Герман після інфаркту вийшла на роботу
14:32, 10 листопада 2010Політика
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Льовочкін помітив позитивну динаміку
Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН сьогодні вийшла на роботу після перебування на лікарняному у зв’язку з інфарктом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.
Він уточнив, що Г.ГЕРМАН, зокрема, взяла участь у засіданні робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства, яке відбулося сьогодні під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.
С.ЛЬОВОЧКІН також зауважив, що стан здоров’я заступника глави АП має позитивну динаміку.
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