Королевська бачить загрозу дефолту у 2013 році

Цього року уряд зірвав виконання держбюджету, і при збереженні існуючих тенденцій Україну неминуче чекає оголошення суверенного дефолта в середині 2013 року.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи дані Рахункової палати України про виконання Держбюджету за 9 місяців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, зрив виконання бюджету України свідчить про стрімку тінізацію економіки, відхід бізнесу в «тінь» в умовах тотального тиску з боку фіскальних органів. «Навіть в умовах майже 5% зростання економіки уряд не зміг у повному обсягу зібрати основні податки – ПДВ, податок на прибуток і акцизи, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - У результаті, дефіцит бюджету України за три квартали 2010 року збільшився більш як у два рази - до 52,8 млрд. грн., що вище за показник кризового 2009 року».

Як зазначила голова комітету, продовження подібної тенденції призведе до подальшого зростання тіньового сектора і формування системної кризи в бюджетному процесі. «Пік кризи припаде на кінець 2012 року, і вже до початку 2013 року він перейде в критичну фазу під впливом зобов`язань України з обслуговування зовнішнього боргу, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - При збереженні існуючих тенденцій Україну неминуче чекає оголошення суверенного дефолта в середині 2013 року».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що до провалу Держбюджету в 2010 році призвела непродумана політика тотального фіскального тиску на підприємців. «Підміна реформ, спрямованих на детінізацію і дерегуляцію економіки, примітивним посиленням державного податкового тиску на реальний сектор веде до неминучого економічного краху, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Економіка XXI століття – це набагато складніший механізм, ніж за часів феодалізму. Проте навіть в ті часи правителі знали про те, що надмірний податковий тиск і відсутність стимулів до розвитку підприємництва призводять до послаблення економіки і краху режиму».

Довідка УНІАН. 4 листопада Рахункова палата України повідомила, що за січень-вересень 2010 року загальний фонд держбюджету за доходами не виконано на 7,2 млрд. грн., або 4,8%. В цілому до державного бюджету надійшло 162,7 млрд. грн., що становить лише 67,7% планового річного обсягу.

Витрати загального фонду державного бюджету не виконано на 4,8 млрд. грн., або 2,7%. В цілому витрати державного бюджету здійснено в сумі 215,2 млрд. грн., або 68,7% річного призначення.

Дефіцит державного бюджету становив 52,8 млрд. грн., що в 2,2 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Державний і гарантований державний борг збільшився на 86,4 млрд. грн., або 27,2%, – до 404,3 млрд. грн.