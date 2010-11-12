Пшонка планує зміни у структурі Генпрокуратури

Генпрокурор України Віктор ПШОНКА має намір провести зміни у структурі Генпрокуратури. Про це він заявив на першій після свого призначення прес-конференції.

Серед пріоритетів діяльності Генпрокуратури її очільник назвав кадрову роботу на різних рівнях – від регіонів до центрального апарату. Також, на думку генпрокурора, удосконалення потребує законодавча база діяльності органів прокуратури: уточнення їх конституційного статусу, прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу, поліпшення антикорупційного законодавства.

На переконання Віктора ПШОНКИ, підвищенню ефективності роботи прокуратури мають посприяти такі заходи як посилення координаційної і наглядової діяльності прокурорів, збереження за органами прокуратури слідчих функцій, координація роботи слідчих прокуратури із підрозділами МВС та СБУ.

Генпрокурор висловив занепокоєння тривожною тенденцією зниження рівня розкриття злочинів: з направленням справи до суду розслідується лише трохи більше половини від їх кількості - 56 %.

"За підсумками аналізу криміногенної ситуації не може не турбувати значна питома вага злочинів проти власності (61 %), незаконного обігу наркотичних засобів (12%), зростання рецидивної злочинності та злочинів, скоєних неповнолітніми, - заявив ПШОНКА.

Окремо генпрокурор зупинився на так званих «резонансних» справах. Він підкреслив, що під його керівництвом прокуратура працюватиме над ними із подвоєною енергією, і пообіцяв довести кожну з них до логічного завершення.

Відповідаючи на запитання журналістів, ПШОНКА назвав конкретні факти, що засвідчують захист Генпрокуратурою прав громадян та забезпечення інтересів держави.

Цього року за втручання прокуратури виплачено майже півтора мільярди гривень заборгованості із заробітної плати, поповнено на 300 мільйонів бюджет Пенсійного фонду. Попереджено неправомірне вилучення 20 тисяч гектарів землі, повернуто понад 3 тисячі гектарів.

А за останні 5 років актами прокурорського реагування на користь громадян і держави відшкодовано 18 мільярдів гривень. Судами задоволено майже 500 тисяч пред’явлених прокурорами позовів, за якими реально стягнуто майже 9 мільярдів гривень.

Наприкінці прес-конференції Віктор ПШОНКА висловив сподівання, що його зустрічі із журналістами стануть регулярними, а спілкування із ними – максимально змістовним та продуктивним.