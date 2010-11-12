Цушко знайшов «доказ», що влада бореться з корупцією

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вважає, що звільнення Тетяни РУДЬ з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами є доказом того, що влада “бореться, і буде боротися” з корупцією.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.ЦУШКА.

“10 листопада на засіданні уряду за моїм поданням була звільнена з посади начальник Державної інспекції по контролю за цінами Тетяна РУДЬ. Сподіваюся, що цей факт стане вагомим доказом того, що для нової української влади слова про боротьбу з корупцією – не популістський лозунг, а реальна задача, для вирішення якої уряд має намір докласти всіх можливих зусиль”, - зазначає міністр економіки.

Він також сподівається, що факт звільненні Т.РУДЬ з посади через порушення присяги держслужбовця “нагадає всім українським держслужбовцям слова присяги, яку вони колись складали, зокрема про високу відповідальність держслужбовця та його обов’язок сприяти втіленню у життя та зміцнювати авторитет законів України”.

“Вірю, що рано чи пізно ми таки станемо європейцями не лише географічно, але й ментально, і, говорячи про європейську якість життя, будемо мати на увазі не лише рівень матеріального благополуччя, а й природну для всього цивілізованого світу повагу до Закону та уважне ставлення до своєї репутації. Бо одне без іншого неможливе”, - зазначає у заяві В.ЦУШКО.

Також він підкреслює, що ніколи й ні за яких обставин не буде покривати порушень закону.

Як повідомляв УНІАН, Т.РУДЬ була звільнена 9 листопада з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами через порушення присяги держслужбовця.

9 листопада Т.РУДЬ була затримана працівниками СБУ та ГПУ через розслідування справи про хабарництво працівниками установи.