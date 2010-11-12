У міськраді Севастополя буде створено коаліцію

У новообраній Севастопольській міській раді буде створено коаліцію Партії регіонів, «Сильної України» і Народної партії, і вона буде відкрита для входження до неї інших депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ.

«Коаліція буде створена, текст узгоджено, назва її буде «Севастополь – сильний регіон».

Підписання угоди відбудеться 15 листопада у присутності депутатів від Партії регіонів, «Сильної України» і Народної партії», повідомив В.САРАТОВ.

Як сказав лідер Севастопольської міськорганізації Партії регіонів В.САРАТОВ, також буде «запропоновано всім депутатам, які хочуть взяти участь в роботі коаліції, просто увійти до неї. Ніяких окремих інтересів у фракцій від севастопольців немає». За його словами, «ми обиралися від севастопольців, треба координувати роботу, робити її максимально прозорою, впроваджувати всі демократичні механізми ухвалення рішення, тому, я думаю, що коаліція не буде закрита».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів у міській раді Севастополя від Партії регіонів - 45 депутатів, від «Сильної України» - 4, від Народної партії - 3 депутати. Всього в міськраді буде 76 депутатів.