Клюєв представив Балогу

16:19, 15 листопада 2010
Політика
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Міністр знає головний лозунг

Сьогодні в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій відбулася церемонія представлення нового міністра Віктора БАЛОГИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, представив В.БАЛОГУ перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він зазначив, що В.БАЛОГА вже працював на посаді міністра МНС, тож специфіка роботи відомства йому добре знайома.

А.КЛЮЄВ побажав новопризначеному керівнику міністерства успішної роботи.

В свою чергу В.БАЛОГА пообіцяв робити все від нього залежне, аби дотримуватись головного гасла МНС України «Запобігти! Врятувати! Допомогти!».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 12 листопада призначив В.БАЛОГУ міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

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