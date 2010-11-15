Клюєв представив Балогу

Сьогодні в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій відбулася церемонія представлення нового міністра Віктора БАЛОГИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, представив В.БАЛОГУ перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він зазначив, що В.БАЛОГА вже працював на посаді міністра МНС, тож специфіка роботи відомства йому добре знайома.

А.КЛЮЄВ побажав новопризначеному керівнику міністерства успішної роботи.

В свою чергу В.БАЛОГА пообіцяв робити все від нього залежне, аби дотримуватись головного гасла МНС України «Запобігти! Врятувати! Допомогти!».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 12 листопада призначив В.БАЛОГУ міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.