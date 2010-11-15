Завтра Україною котитиметься хвиля протестів

Незалежні профспілки малого та середнього бізнесу, що не входять до складу Федерації профспілок України (ФПУ), завтра, 16 листопада, проведуть спільну всеукраїнську акцію протесту проти ухвалення Податкового і Трудового кодексів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Наталія КОЖЕВІНА та голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ.

«Сьогодні, 15 листопада, низка українських незалежних профспілок провела пікетування Верховної Ради, - нагадала Н.КОЖЕВІНА. – Ми це пікетування розглядаємо як попередження народним депутатам не ухвалювати проект Трудового кодексу. Завтра на масовій акції протесту ми об’єднаємо наше невдоволення проектами Податкового та Трудового кодексів».

В.РОЙ підкреслив, що два тижні тому, 4 листопада, Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України заявила про підтримку протестів підприємців проти урядового проекту Податкового кодексу.

«Ми проти Податкового кодексу, тому що, по-перше, підприємці малого та середнього бізнесу – наші найближчі соціальні партнери, - зауважив В.РОЙ, - і їхні проблеми – це наші проблеми також. По-друге, і це головне, - удар по малому та середньому бізнесу призведе до масових звільнень найманих працівників, які сьогодні мають роботу на малих та середніх підприємствах. Тобто, захищаючи сьогодні підприємців, ми захищаємо наших людей від безробіття та зниження реальних заробітків завтра».

При цьому В.РОЙ зазначив, що вимоги незалежних профспілок підтримують підприємці.

«Я, як представник незалежного від ФПУ профоб’єднання, сьогодні із задоволенням можу констатувати, що незалежні профспілки знаходять підтримку у підприємців малого та середнього бізнесу у своїх вимогах до проекту Трудового кодексу. Для нас це дуже важливо, оскільки проект Трудового кодексу, який активно обстоює ФПУ, у разі його схвалення фактично знищить незалежний профспілковий рух в Україні. Програють усі, включно з первинними організаціями ФПУ. Виграє лише верхівка ФПУ, яка на догоду роботодавцям погоджується з таким проектом Трудового кодексу», - сказав В.РОЙ.

На думку Н.КОЖЕВІНОЇ, після оприлюднення 11 листопада остаточного проекту Податкового кодексу, схваленого профільним комітетом парламенту, підприємці втратили надію, що їх почують. «Якщо ще вчора дехто з підприємців розраховував домовитися з профільним комітетом парламенту щодо Податкового кодексу, - сказала Н.КОЖЕВІНА, - то сьогодні таких вже немає. Принципові зауваження підприємців, наше бачення того, яким має бути податкове законодавство в Україні, не сприймаються. Тому протести будуть ще більшими і рішучими».

Н.КОЖЕВІНА переконана, що масовість невдоволення підприємцями малого і середнього бізнесу проектом Податкового кодексу непрямо підтверджується й увагою до акцій політичних сил. «Протести організовують профспілки та організації підприємців. Ми вдячні політикам, які нас підтримують, насамперед – у стінах парламенту, однак ми, звісно, проти спроб деяких політичних сил використати наші акції для самореклами. Той, хто каже, що протести проти Податкового чи Трудового кодексів організувала конкретна політична партія і що протестувальники, таким чином, - прихильники цієї партії – або помиляється, або свідомо каже неправду», - підкреслила Н.КОЖЕВІНА.

Вона також повідомила, що 16 листопада акції протесту проти ухвалення Податкового та Трудового кодексу відбудуться у багатьох містах країни. «Не всі підприємці України, невдоволені проектом Податкового кодексу, будуть біля стін парламенту, - зауважила Н.КОЖЕВІНА. – Частина з них протестуватиме вдома. Приміром, впевнена, що в Миколаєві вийдуть тисячі людей (це крім тих, хто приїде до Києва). Там акцію організовує наша (профспілки «Єднання» - УНІАН) обласна організація».