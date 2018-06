В палаці «Україна» трупа барабанщиків №1 у Японії Yamato

22 листопада на сцені Національного палацу «Україна» трупа барабанщиків №1 у Японії - Yamato! Приїзду японської групи Yamato прихильники цього драйвового і екзотичного виду мистецтва чекають з особливим нетерпінням.

В рамках свого світового турне японські барабанщики дадуть єдиний концерт в Києві на сцені НП «Україна».

Число учасників групи – 11 осіб, і зараз у колектив входять як чоловіки, так і жінки. Барабанщики Yamato грають більше 200 концертів в рік. Майже за 20 років існування Yamato зіграли більше 7000 концертів по всьому світу, кожний з яких супроводжувався повним аншлагом. Незабутнє шоу тайко-самураїв з Центру Всесвіту піднесло Yamato в ранг виконавців світового рівня і бажаних гостей на будь-яких престижних концертних майданчиках. У першу чергу незвичністю підходу до традиційної музично-театральної спадщини Японії і до концепції життя взагалі.

Навколосвітні подорожі Yamato почалися в серпні 1998 р., коли музиканти взяли участь в знаменитому Единбурзькому фестивалі, де одержали один з головних призів - Spirit Of Fringe Award. Їм аплодували на всіх континентах! Їх шоу змогли оцінити більше півтора мільйонів чоловік! Завдяки чисто японській наполегливості і амбітності, Yamato стали однією з візитівок країни, яка нічим не поступається шоу фламенко Хоакіна Кортеса або ірландському степ-шоу Майкла Флетлі «Lord of the dance».

Всюди японських барабанщиків супроводжують по-справжньому ексклюзивні інструменти. Кожен барабан був і є справжнім витвором мистецтва, схожий на скрипки Гварнері або Страдіварі. Корпуси видовбують з цілісних шматків дерева. А оскільки для виготовлення корпусу бe-дайко необхідні цілісні шматки дерева великого діаметру, вік таких дерев складає не менш як двісті років.

"Шоу Yamato - видовищне, барвисте і енергійне, - говорить про ансамбль його керівник Маса Огава (Masa Ogawa). - Звук і ритм, немов стукіт серця. Коли люди дивляться шоу і слухають музику, вони відчувають свій зв`язок з нами через ритм. Відчувають життя і силу в собі, легко віддаються цьому ритму. Величне дійство ми створюємо не одні, з нами його робить вся публіка в залі! Наш звук - це звук ваших сердець".

Початок концерту – о 19.00.