Путіну не доведеться пролітати над жодними недружніми країнами.

Розташування Аляски робить її явно не найзручнішим місцем зустрічі як для Дональда Трампа, так і для Володимира Путіна. Політ із Москви до Анкоріджа, найбільшого міста Аляски, триває приблизно дев'ять годин, так само і для Трампа, який летить із Вашингтона на борту Air Force One, це буде щонайменше вісім годин. Однак, пише The Guardian, є кілька інших важливих факторів, які вплинули на вибір такого "незручного" місця для зустрічі.

1. Далеко від України та Європи

Як зазначає видання, цей штат розташований далеко від України та її європейських союзників, що загрожує відсунути їх на другий план. Хоча Трамп, у теорії, здається відкритим для участі президента України Володимира Зеленського, важко уявити, що Путін буде так само гостинний.

2. Безпечне місце для візиту Путіна

Путіна, як і раніше, розшукує Міжнародний кримінальний суд за обвинуваченням у військових злочинах. Видано ордер на його арешт, але ні Росія, ні, що особливо важливо, США не визнають цей суд.

"Крім того, немає жодних недружніх країн, над якими довелося б пролітати. Подорож навколо земної кулі навряд чи зіткнеться з несподіваними труднощами, які могли б зробити подорож через Чорне море до Стамбула в Туреччині непривабливою", - пише видання.

3. Історична традиція

Як вказує The Guardian, саміти США-Росія або, якщо повернутися ще далі, США-СРСР, історично проводилися в більш прохолодних місцях, що певною мірою відображає більш північне розташування цих двох країн. Найпомітнішим із них є зустріч у Гельсінкі 2018 року, коли Трамп заявив, що довіряє Путіну більше, ніж своїм власним спецслужбам, коли йдеться про звинувачення у втручанні у вибори у США 2016 року.

Як зазначає видання, зустріч на Алясці - лише четвертий саміт США і Росії з 2010 року, і хоча залишається ймовірність, що переговори приведуть до припинення вогню в Україні, підстав для оптимізму мало.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа і Путіна. Туск також застеріг Росію від думки, що вона може "безкарно" оскаржувати кордони інших країн.

Тим часом WP оцінило, що Трамп має вимагати від Путіна на Алясці, щоб досягти перемир'я. Так, на думку видання, Трамп міг би запропонувати обмін частини Донецька, що залишилася, на території в Запорізькій і Херсонській областях, які наразі окуповані Росією, а також повинен наполягти на гарантіях безпеки України.

