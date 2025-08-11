Очікується, що екран базового iPhone 17 виросте з 6,1 до 6,3 дюйма, що відповідатиме iPhone 17 Pro.

Інсайдер Majin Bu, який був одним з головних джерел "зливів" iPhone 16e, порівняв габарити майбутньої флагманської лінійки телефонів Apple – у нього на руках опинилися захисні плівки для всіх чотирьох iPhone 17, включно з Air-версією.

Як уже повідомлялося неодноразово, діагональ екрана iPhone 17 виросте з 6,1 до 6,3 дюйма, що відповідатиме iPhone 17 Pro. На зображені дві захисні плівки виглядають ідентичними за розміром.

Тонкий iPhone 17 Air посяде проміжне місце між Pro- і Pro Max-моделями – він буде більшим за першу і меншим за другу. Очікується, що діагональ екрана 17 Air становитиме 6,6 дюйма, що буде на 0,1 дюйма меншим, ніж екран iPhone 16 Plus, який він замінює.

Відео дня

iPhone 17 Pro Max матиме найбільший дисплей з усіх – 6,9 дюйма, як і його попередник.

Презентація всіх iPhone 17 очікується 9 вересня. Раніше в мережі з'явилися подробиці, що Air і базовий iPhone 17 отримають OLED-дисплеї з частотою 120 Гц, хоча, на відміну від "прошок", вони не будуть панелями ProMotion.

З чуток, iPhone 17 Air отримає рекордно тонкий корпус 5.5 мм, проте матиме лише один динамік, одну задню камеру і навряд чи зможе дожити до вечора. Тоді як iPhone 17 Pro Max отримає рекордний акумулятор ємністю 5000 мАг.

Раніше ЗМІ писали, що Apple планує підняти ціни на iPhone 17 на 50 доларів (~2000 грн). Перегляд цінника торкнеться всіх моделей прийдешньої лінійки, крім базової.

Вас також можуть зацікавити новини: