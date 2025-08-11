Він заявив, що деякі частини пропозиції Путіна щодо територій здаються "односторонніми", і "не важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю американського президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним цієї п'ятниці. Про це пише The Guardian.

Він додав, що важливість збереження територіальної цілісності України - це "не тільки питання солідарності з нашим сусідом, а й питання нашої власної безпеки".

Туск сказав, що у нього "багато страхів і багато надій" у зв'язку із зустріччю Трампа і Путіна, оскільки він відзначив "тактику непередбачуваності Трампа, коли йдеться про різні кроки і дії".

Він заявив, що деякі частини пропозиції Путіна щодо територій здаються "односторонніми", і "не важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

За його словами, європейські лідери "зберігають єдність у своїх підходах":

"Польщі та нашим європейським партнерам має бути ясно, що кордони не можна змінювати силою, і що Росії не можна дозволити отримувати вигоду зі свого вторгнення в Україну. Захід, включно з європейськими країнами, не прийме російські вимоги, які, по суті, рівносильні захопленню української території".

Туск також застеріг Росію від думки, що вона може "безкарно" оскаржувати кордони інших країн. Він послався на історію Польщі, щоб повторити принцип "нічого про Україну без України".

"Історія знає - і Польща часто ставала жертвою цього, - що коли великі держави ухвалювали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", - додав політик.

Зустріч Трампа і Путіна

На думку оглядача The Financial Times Гідеона Рахмана, для українців і європейців найгіршим сценарієм стане укладення Трампом і Путіним угоди про "територіальний обмін". Це фактично означало б, що Україна назавжди поступиться Росії значними частинами своєї території.

Він вважає, що мета Путіна, ймовірно, полягає в тому, щоб досягти угоди з Трампом, яку потім буде представлено Україні як доконаний факт.

