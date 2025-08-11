Також розробники відреагували на невдоволення гравців з приводу того, що для запуску гри потрібно ввімкнути функцію Secure Boot.

EA підбила підсумки роботи античита Javelin під час відкритого бета-тесту Battlefield 6. За даними команди SPEAR, система за два дні встигла запобігти сотням тисяч спроб злому.

На офіційному форумі гри представник SPEAR, який представився як AC, повідомив, що Javelin запобіг 330 тисячам спроб обдурити або втрутитися в роботу античита.

Крім цього, користувачі самі надіслали тисячі репортів - 44 тисячі підозрілих випадків 7 серпня і ще 60 тисяч наступного дня. За словами розробника, всі ці дані вже використовуються для доопрацювання алгоритмів:

Відео дня

"Ми працюємо з командою Gameplay Integrity, щоб поліпшити наші методи виявлення, і з командою Positive Play, щоб активно видаляти підтверджених читерів".

AC також прокоментував вимогу ввімкненого Secure Boot для ПК-версії Battlefield 6. Ця функція перевіряє цифровий підпис коду під час завантаження системи та дає змогу використовувати чип TPM для додаткового захисту: "Secure Boot - не срібна куля. Це ще один бар'єр, який ускладнює роботу творцям читів і допомагає нам їх виявляти".

Розробник додав, що наявність Secure Boot дає змогу команді довіряти певним сигналам і виявляти підозрілий код: "Secure Boot запобігає запуску системи з уразливими драйверами. Якщо він увімкнений, а ми все одно бачимо такі драйвери, значить, щось не так".

Раніше ми розповідали, що Battlefield 6 просить гравців видалити Valorant із комп'ютера, інакше гра не запуститься. Між античитами цих двох ігор виникає конфлікт.

Вас також можуть зацікавити новини: