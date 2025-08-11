Переговори з країнами, які ще не уклали торговельну угоду, мають завершитися до кінця жовтня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "взаємні" мита, що запроваджуються Вашингтоном на імпорт з інших країн, ймовірно, скоротяться.

Як він повідомив в інтерв'ю Nikkei, це станеться, якщо торговельні дисбаланси покращаться.

"З часом мита мають стати кубиком льоду, що тане", – цитує видання Бессента.

Міністр фінансів пояснив, що головна мета застосування мит адміністрацією Трампа - "відновлення балансу" дефіциту поточного рахунку, який на 2024 рік становив 1,18 трильйона доларів, що є найбільшим показником серед усіх великих країн.

Бессент заявив, що дефіцит такого масштабу потенційно може призвести до фінансової кризи. Однак його метафора про те, що взаємні мита – це "кубик льоду, що тане", сигналізувала про можливість їх зниження або навіть скасування.

"Якщо виробництво повернеться до США, то ми будемо імпортувати менше. Тож ми збалансуємо ситуацію", – сказав він, наводячи приклад умови для остаточного зниження тарифів.

Поточні переговори з країнами, які ще не уклали торговельну угоду, за словами Бессента, мають завершитися до кінця жовтня.

Очільник Мінфіну США також пояснив, що митна політика – це спосіб збільшення податкових надходжень та захисту американської промисловості, додавши, що Трамп також "використовує її для переговорів у зовнішній політиці".

Мита Трампа – останні новини

6 серпня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на індійські товари через продовження Нью-Делі закупівель російської нафти, попри західні санкції, які, за його словами, означали, що країна фінансує війну РФ проти України.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно відреагував на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на індійський експорт до 50%, заявивши, що "Індія готова".

За даними Reuters, Індія призупинила плани щодо закупівлі нової американської зброї та літаків. Це стало першою конкретною ознакою невдоволення Індії після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на експорт.

