Головний суддя КС не боїться звільнення - у нього є диплом електрозварювальника

Голова Конституційного суду Іван Домбровський в процесі засідання, коментуючи публікації в ЗМІ про роботу суду та резолюцію ПАРЄ щодо політичної ситуації в Україні, сказав, що не боїться свого звільнення. "Я маю дві руки і дві ноги, і диплом електрозварювальника. І ще можу працювати", - сказав він.

РБК-Україна