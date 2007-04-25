Головний суддя КС не боїться звільнення - у нього є диплом електрозварювальника

14:03, 25 квітня 2007
Політика
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Домбровський відповів ЗМІ

Іван Домбровський Голова Конституційного суду Іван Домбровський в процесі засідання, коментуючи публікації в ЗМІ про роботу суду та резолюцію ПАРЄ щодо політичної ситуації в Україні, сказав, що не боїться свого звільнення. "Я маю дві руки і дві ноги, і диплом електрозварювальника. І ще можу працювати", - сказав він.

РБК-Україна

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