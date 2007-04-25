Головний суддя КС не боїться звільнення - у нього є диплом електрозварювальника
14:03, 25 квітня 2007Політика
1538
Домбровський відповів ЗМІ
Голова Конституційного суду Іван Домбровський в процесі засідання, коментуючи публікації в ЗМІ про роботу суду та резолюцію ПАРЄ щодо політичної ситуації в Україні, сказав, що не боїться свого звільнення. "Я маю дві руки і дві ноги, і диплом електрозварювальника. І ще можу працювати", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter