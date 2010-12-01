Лідер молдавських комуністів заявляє про фальсифікації на виборах

Лідер Партії комуністів Республіки Молдова (ПКРМ) Володимир ВОРОНІН заявляє про масові фальсифікації і порушення на виборах до парламенту 28 листопада 2010 року, які можуть вплинути на результати виборів.

Про це сказано в заяві В.ВОРОНІНА, переданій УНІАН.

За словами В.ВОРОНІНА, комуністи вважають, що влада використовувала різні методи для підтасовування результатів голосування, які були об`єднані в єдину систему масової фальсифікації виборів.

Він вказав, що основні порушення законодавства про вибори стосуються ряду аспектів.

За даними ПКРМ, на виборах використовувалося навмисне і серйозне збільшення числа виборців, включених у додаткові списки. «В більшості випадків, включення в ці списки було незаконним. Приміром, голосування без сертифікату на право голосувати, без пред`явлення студентського квитка, без доказів про місце проживання тощо. Тільки в Кишиневі число виборців, які проголосували за додатковими списками, перевищило 50 000. По республіці ця цифра перевищує 100 тисяч виборців (що дорівнює двом великим районам країни)», - стверджує В.ВОРОНІН.

Він також заявив про навмисне збільшення кількості бюлетенів, визнаних недійсними за рахунок ПКРМ.

Крім того, стверджує лідер молдавських комуністів, на парламентських виборах у країні мало місце навмисне підтасовування при підрахунку голосів. «Є випадки, коли голоси, віддані за ПКРМ, були знайдені серед бюлетенів, порахованих на користь ЛДПМ (Ліберально-демократична партія Молдови - УНІАН). Випадок зафіксований у селі Оксентя (Дубесарь), де після перерахунку голосів 31 голос, відданий за ПКРМ, було знайдено серед тих, що за ЛДПМ. Є інформація про масове поширення такого порушення», - заявив В.ВОРОНІН.

Він додав, що за даними паралельного підрахунку голосів, виявилось, що переважна більшість протоколів були складені з серйозними помилками, допущеними під час підрахунку і табулювання голосів, з невідповідностями в цифрах, з недотриманням формули для підрахунку голосів тощо, також було зафіксовано ряд випадків багатократного голосування, зокрема студентів.

Крім того, ПКРМ зафіксовані сотні випадків, коли голови виборчих бюро відмовлялися задовольняти вимоги на голосування вдома, мотивуючи свою відмову відсутністю часу або поганими дорогами. Таким чином, тисячі виборців були позбавлені права голосу, підкреслив В.ВОРОНІН.

Він заявляє, що вказані випадки винесення бюлетенів для голосування за межі виборчої дільниці, численні випадки підкупу виборців, голосування з неприйнятними документами, що засвідчують особу (закордонний паспорт або навіть румунський паспорт).

На думку В.ВОРОНІНА, всі ці випадки фальсифікації стали можливими через відсутність ефективного контролю, зокрема і під час підбиття підсумків голосування. «ЦВК вперше заблокувала можливість проглядання результатів голосування по кожній виборчій дільниці і району, як це було 5 квітня 2009 року», - додав він.

Лідер молдавських комуністів заявив, що все це є єдиною системою фальсифікації з використанням адміністративного ресурсу для приховання масових порушень.

За його словами ПКРМ вже звернулася і звертатиметься зі скаргами у виборчі органи з тим, аби провести перевірку і вжити необхідні заходи.

«Ми вимагатимемо в Центральної виборчої комісії надати доступ до копій усіх списків виборців, і особливо до додаткових списків, для виявлення і підтвердження багатократного голосування і вимагатимемо порушення кримінальних справ за цими випадками», - підкреслив В.ВОРОНІН.

Він переконаний, що ці вибори повністю дискредитували весь виборчий процес і проігнорували волю народу.

ПКРМ інформуватиме громадськість про всі нові випадки виявлених порушень.

За словами В.ВОРОНІНА, буде відкрита «гаряча телефонна лінія», за допомогою якої виборці зможуть заявити про всі виявлені порушення.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2010 року відбулися вибори до парламенту Республіки Молдова, в яких взяли участь 39 конкурентів: 20 політичних партій і 19 незалежних кандидатів. Для того, щоб потрапити до парламенту, політичним партіям необхідно подолати виборчий поріг у 4%, а незалежним кандидатам — у 2%.

За інформацією ЦВК, вибори визнані такими, що відбулися, явка виборців, за попередніми даними, склала 59,10%.

Згідно з попередніми результатами виборів, до парламенту потрапляють 4 партії: Демократична партія Молдови набрала 12,72% (15 мандатів), Ліберальна партія – 9,96% (12 мандатів), Партія комуністів Республіки Молдова - 39.29% (42 мандати), Ліберал-демократична партія Молдови – 29,38% (32 мандати).