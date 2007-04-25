БЮТ - Партії регіонів: якщо хоч волосина впаде з голови Тимошенко...

Народні депутати з Блоку Юлії Тимошенко вимагають від Партії регіонів припинити інформаційну кампанію про начебто підготовку замаху на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві народних депутатів від БЮТ, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що 28 березня цього року заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що „найближчим часом слід чекати вбивства відомого політика”. Через кілька тижнів, 24 квітня, народний депутат від Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ “абсолютно чітко конкретизував - замах готується проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, а небезпека нібито виходить від самої опозиції”.

Депутати з Блоку Юлії Тимошенко розцінюють заяви представників Партії регіонів щодо можливого замаху на Ю.ТИМОШЕНКО “як створення алібі для цієї політичної сили щодо замаху на лідера опозиції”.

На думку підписантів заяви, “за класичним кілерським сценарієм перед організацією замаху на відомого діяча формується публічне алібі для замовників і виконавців злочину. Народний депутат Володимир СІВКОВИЧ, колишній співробітник радянських спецслужб (які, як відомо, ніколи колишніми не бувають), банально і прямолінійно реалізував цю методику, яка дала розуміння сценарію знищення лідера нашої політичної сили”.

За словами депутатів від БЮТ, тепер всі знають, що “корумпований кримінальний клан, який зараз перебуває при владі, обрав спосіб фізичної розправи над головним політичним конкурентом та зараз намагається публічно відвести від себе підозру та перекласти майбутню відповідальність”. Вони запевняють, що не дозволять цього зробити.

Депутати Блоку Юлії Тимошенко заявляють, якщо “хоча б волосина впаде з голови лідера української опозиції, Партію регіонів і виконавців брудних кримінальних сценаріїв будуть судити народним судом”.

Автори заяви вимагають від СБУ негайно допитати В.СІВКОВИЧА та В.КИСЕЛЬОВА про наявну у них інформацію та зупинити злочинців.

Продовження інформаційної кампанії щодо цієї теми у БЮТ вважатимуть “частиною запланованої Партією регіонів, спільно з криміналітетом, спецоперації щодо фізичного знищення Ю.ТИМОШЕНКО”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив на прес-конференції, що Служба безпеки України перевіряє інформацію про погрози життю лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, «є інформація про погрози можливі. Ця інформація ретельно перевіряється».

22 березня лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА закликала не політизувати ситуацію у зв’язку з інформацією щодо можливого замаху на Ю.ТИМОШЕНКО.

24 березня в інтерв’ю одному з інтернет-видань депутат від Партії регіонів В.СІВКОВИЧ висловив думку, що СБУ має взяти під охорону всіх лідерів опозиції, а особливо Ю.ТИМОШЕНКО.