Королевська: в Податковому кодексі залишилися одіозні норми

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що за 10 років існування єдиний податок і спрощена система оподаткування довели свою ефективність в сучасних умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це вона заявила, коментуючи голосування у парламенті за пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу у зв`язку з накладеним вето.

«У сучасних умовах спрощена система оподаткування, єдиний податок є найбільш адекватною формою організації малого бізнесу і позитивно сприймаються в суспільстві. Крім того, фіксовані платежі у бюджет є заслоном на шляху корупції, оскільки не залишають місця для фантазій чиновників із податкової», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету також вважає збереження спрощеної системи оподаткування в нинішньому вигляді «маленькою перемогою» підприємців і тих, хто їх підтримує.

«Наміри уряду фактично знищити спрощену систему оподаткування змусили представників малого бізнесу вийти на Майдан Незалежності у Києві і на десятки майданів по всій країні. Хвиля протестів докотилася до Адміністрації Президента і змусила главу держави накласти вето на бездарно складений Податковий кодекс. Майдан показав, що люди вміють говорити чітке «НІ» свавіллю чиновників. Тому пропозиція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зберегти у Податковому кодексі спрощену систему оподаткування в сьогоднішньому вигляді - це наша спільна маленька перемога», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У той же час вона вважає, що в Податковому кодексі залишилися одіозні норми, які є перешкодою для розвитку економіки.

«На жаль, незмінною залишилася філософія Податкового кодексу - те, що не сприймається підприємницьким середовищем. Мова йде про взаємини платників єдиного податку з юридичними особами. Їх залишають працювати в резервації, оскільки їм заборонено вести операції з компаніями, що працюють на іншій податкової системі. Природно, така норма не дозволить ефективно розвиватися малому бізнесу. Також залишається невирішеним питання диференціації пенсійних платежів, оскільки ряд єдиноподатківців самі є пенсіонерами, і нерозумно змушувати їх платити внески до Пенсійного фонду, і багато іншого», - заявила народний депутат.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА звернула увагу на необхідність прибрати з Податкового кодексу позапланові перевірки з розширеними повноваженнями податкової і доопрацювати порядок сплати соціальних внесків, оскільки він не відповідає підходам, закріпленим у податковому законодавстві.