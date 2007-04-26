Політологи називають причину, яка підштовхнула Ющенка

Політологи не виключають, що видати другий указ про дострокові вибори Президента Віктор ЮЩЕНКА спонукало можливе негативне рішення Конституційного Суду щодо указу від 2 квітня.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування економічних та політичних експертів, проведені Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, на думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, першою причиною появи нового указу є невиконання указу від 2 квітня і неможливість провести технічно, організаційно і законодавчо вибори 27 травня. Другою - негативне для Президента рішення Конституційного Суду щодо відповідності указу від 2 квітня Конституції України. “Тому новий указ - крок на випередження, політичну нуліфікацію можливого рішення Конституційного Суду”, вважає експерт. Третьою причиною В.КАРАСЬОВ назвав “намагання все-таки провести дострокові вибори до парламенту вже в першому півріччі цього року”.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що „Президент мав на меті вирівняти ситуацію у своєму змаганні з парламентською коаліцією, якій останнім часом вдалося перехопити ініціативу”. Відсутність кворуму в ЦВК, висока ймовірність визнання Конституційним Судом неконституційності указу Президента, холодна стриманість європейської спільноти щодо указу - все це обумовило перевагу коаліції, вважає експерт.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО висловив думку, що „Президент чекає, що між трьома сторонами будуть досягнуті угоди. До того ж, він розуміє, що в травні не можуть бути проведені вибори”. На думку експерта, “Президент пішов на такий крок, щоб все-таки реалізувати ідею виборів. І якщо він пішов на поступки, а йому назустріч не піде уряд і коаліція, то може бути застосований більш жорсткий варіант - введення президентського правління”.

Разом з тим директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що Президент “намагається втекти від рішення Конституційного Суду, яке буде для нього гранично незручним”. І при цьому, вважає експерт, глава держави у новому указі “створює плутанину, ще далі виходячи за межі правового поля”.

Як зазначає В.МАЛЕНКОВИЧ, Президент посилається на статтю 90 в своєму указі і вважає, що «відтепер» Президент України дістає можливість повною мірою використовувати право на розпуск парламенту. “Значить, 2 квітня у нього цього права не було, і це логічно. Стаття, на яку він посилається (п.1 ч.2 ст.90) вміщує формулювання - «коаліція впродовж місяця не сформована». Якщо ЮЩЕНКО вважає, що в кінці березня ця коаліція була сформована всупереч Конституції, як він говорить, то після цього, до 2 квітня пройшов всього тиждень, а не місяць. У нього не було ніяких юридичних підстав розпускати парламент тоді. А зараз їх тим більше немає, тому що якщо парламент розпущено, то значить, у ньому немає ніякої коаліції. А якщо ж парламент вважати таким, що діє, то значить, потрібно відмовитися від указу з самого початку. І в цьому випадку теж у нього не буде місяця, тому що вже 2 квітня, до публікації першого указу, парламентська більшість погодилася повернутися в колишній формат. Відповідно цей аргумент не діє”, зазначив експерт.

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що головна причина підписання Президентом нового указу – необхідність зняти проблему з можливим негативним рішенням Конституційного Суду щодо указу від 2 квітня. Між тим В.ФЕСЕНКО вважає, що нинішній указ Президента з юридичної точки зору знімає цю проблему.