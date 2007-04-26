Адвокат Жовтяка заявляє, що Ющенко знову порушив Конституцію

Президент України, підписавши сьогодні указ про звільнення Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації відразу ж після його поновлення на цій посаді, не виконав рішення суду, а також порушив Конституцію та приписи Кодексу законів про працю.

Про це заявив агентству УНІАН адвокат Євгена ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО.

Крім того, як ідеться у переданому агентству коментарі адвоката, Президентом України в указі викладена неправдива інформація щодо порушення Є.ЖОВТЯКОМ законів України, і це може бути підставою для пред’явлення самостійного позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

С.БОЙКО зазначає, що постанова Києво-Святошинського райсуду від 16 червня 2006 року (стосовно поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови ОДА - УНІАН), залишена без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області та постановою Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, фактично не виконана. Згідно з приписами частини 1 ст. 77 Закону України «Про виконавче провадження», виконання рішення вважається завершеним з моменту фактичного допущення працівника до виконання попередніх обов’язків. Це робиться на підставі відповідного акту органу, що прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника. Але допуску Є.ЖОВТЯКА до виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації не відбулось, зауважив його адвокат.

Крім того, йдеться у коментарі, частиною 4 статті 118 Конституції України передбачено, що голови місцевих державних адміністрацій призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Попереднє подання Кабінету міністрів України, на підставі якого проводилось звільнення, не містило вказівок на порушення Є.ЖОВТЯКОМ законів України. Це, зокрема, зазначено у постанові Верховного Суду України від 13 березня 2007 року, на яку посилається Президент у сьогоднішьому указі (про звільнення Є.ЖОВТЯКА – УНІАН), зауважив адвокат.

Нового ж подання Кабінету міністрів не вносилось, підкреслив С.БОЙКО, бо фактично Є.ЖОВТЯК до виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації не допускався.

При цьому, продовжує адвокат, звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА після поновлення на цій посаді можливе тільки за умови вчинення ним винних дій після поновлення, бо у відповідності до приписів ст. 148 Кодексу законів про працю України дисціплінарне стягнення, а саме так слід розуміти зільнення за порушення законів України, не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. З дня первісного звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади, нагадує його адвокат, минуло 11 місяців та два дні, без урахування часу перебування його на лікарняному, що передувало попередньому звільненню.

Також, аналізуючи указ Президента №357/2007 від 26 квітня щодо С.ПІСКУНА і указ Президента №358/2007 від 26 квітня щодо Є.ЖОВТЯКА, С.БОЙКО зауважив, що «вони суперечать за своїм змістом один одному». "Поновивши С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України, Президент скасував указ про призначення його попередника, а поновивши на посаді Є.ЖОВТЯКА, аналогічних дій щодо В.УЛЬЯНЧЕНКО (нинішнього голови Київської ОДА Віри УЛЬЯНЧЕНКО – УНІАН) не вчинив, чим підтвердив, що фактично рішення суду не виконав», - відзначив С.БОЙКО.

За таких обставин, продовжує адвокат Є.ЖОВТЯКА, можна зробити висновок, що рішення суду не виконано, а при виданні указу №358/2007 Президентом України порушено ч.2 ст.19, ч. 4 ст. 118, ч. 5 ст. 124 Конституції України та приписи Кодексу законів про працю України в частині застосування дисциплінарних стягнень.

Крім того, зазначив С.БОЙКО, Президентом України в указі викладена неправдива інформація щодо порушення Є.ЖОВТЯКОМ законів України, що може бути підставою для пред’явлення самостійного позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації й одразу ж звільнив.

Як зазначається в указі, “у зв`язку з постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 березня 2007 року (звільнення позивача з публічної служби здійснено без зазначення правових підстав) поновити ЖОВТЯКА Євгена Дмитровича на посаді голови Київської обласної державної адміністрації”.

Водночас, “з урахуванням зазначеної постанови (щодо обгрунтування існуючих правових підстав припинення публічної служби) та керуючись пунктом 1 частини першої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Президент звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА “за порушення ним законів України”.