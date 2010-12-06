Аделаджа публічно закликав свою секту «брати владу»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора України щодо продовження протиправної політичної діяльності Сандея АДЕЛАДЖІ, який називає себе старшим пастором християнської релігійної громади «Посольство благословенне Царства Божого всіх народів» і є фігурантом декількох кримінальних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

У своєму зверненні віце-спікер, зокрема, повідомив, що 5 грудня під час служби «Посольства Божого», яка проводилася у Києві на відкритій сцені, С.АДЕЛАДЖА публічно закликав своїх прихожан «брати владу», йти у депутати усіх рівнів, і доручив одному зі своїх «пасторів» створити команду для навчання майбутніх кандидатів у депутати.

Інформація про це була розповсюджена засобами масової інформації, зокрема, міститься у газеті «Сегодня» (№272 від 6 грудня).

Водночас, М.ТОМЕНКО нагадав, що С.АДЕЛАДЖА є громадянином Нігерії, а відповідно до законодавства України іноземці не можуть висуватися кандидатами у депутати, бути членами політичних партій, робити грошові внески у виборчі фонди кандидатів, партій та блоків і їм також заборонено брати участь у передвиборчій агітації.

Заступник голови ВР попросив генерального прокурора з’ясувати законність ситуації, що склалася, і вжити всіх необхідних заходів реагування.