Королевська знайшла інтерес у спадку від СРСР

Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва і Комітет Державної думи Росії з економічної політики і підприємництва проведуть спільне засідання.

Про це йшлося на зустрічах глави Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з керівниками профільних комітетів Державної думи Російської Федерації, повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Під час бесіди з головою думського Комітету з власності Віктором ПЛЕСКАЧЕВСЬКИМ обговорювалися можливості взаємодії парламентаріїв двох країн у гармонізації правових основ захисту інвестицій, вдосконалення законодавства щодо саморегульованих організацій.

«У всьому світі стандартизацією і сертифікацією товарів і послуг опікуються недержавні організації. У Росії закон про саморегульовані організації було прийнято 3 роки тому, і вже накопичено позитивний досвід його застосування. Враховуючи, що в Україні подібний документ тільки розробляється, ми маємо максимально використовувати напрацювання наших колег, щоб уникнути помилок на початковому етапі, і створити законодавче поле, яке позбавить підприємців непотрібних контактів з урядовцями», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови Комітету Держдуми РФ з економічної політики і підприємництва Євгена ФЕДОРОВА, і перед Росією, і перед Україною стоїть завдання модернізувати економіку і перейти на постіндустріальний етап розвитку. Координація зусиль парламентаріїв у цих напрямах дозволить обом країнам швидше досягти успіху. Він підтримав пропозицію Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ підготувати спільне засідання профільних комітетів Держдуми і Верховної Ради, щоб обмінятися досвідом законодавчої діяльності.

«Парламентарії наших країн блукають у законодавчому лабіринті, на дотик шукаючи шляхи виходу з нього. Десь далі просунулася Україна, десь нас випередили російські колеги. Спільне засідання Комітетів дозволить звірити наші карти і прискорити рух, метою якого є модернізація економіки і розвиток коопераційних зв`язків», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, у спадок від СРСР Україні і Росії дісталися довгі ланцюжки коопераційної взаємодії, і необхідно скористатися цією перевагою. Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що Україна зацікавлена у співпраці з Росією в розвитку авіа- і суднобудування, і запропонувала налагодити постійний обмін інформацією про програми розвитку промисловості обох країн.

«Таким чином, ми можемо синхронізувати розробку законодавства, спрямованого на підтримку тих галузей промисловості, в яких наші країни є конкурентоспроможними на світовому ринку», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.