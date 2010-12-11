Хто очолить служби, агентства та інспекції, утворені Януковичем

Кабінет міністрів України готує кадрові пропозиції Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, що стосуються призначень на посади керівників центральних органів виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Сьогодні проведено перше організаційне засідання уряду в новому складі. На цьому засіданні ухвалено цілий ряд рішень, що витікають з указу Президента. Зараз готуватимуться пропозиції Президенту щодо призначення керівників служб, агентств, інспекцій», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, у зв`язку з тим, що цілий ряд міністерств ліквідований або реорганізований, будуть відповідні кадрові зміни.

«Але сам уряд визначений. Він від сьогодні на своєму організаційному засіданні визначив, хто чим займатиметься. Отже, організаційний період для самого уряду закінчений», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менш ніж на 30%, та вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше, ніж на 50%.

Із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.