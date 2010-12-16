Симоненко виключить Грача з партії?

Кримські політологи Андрій НИКИФОРОВ і Сергій КИСЕЛЬОВ допускають виключення депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА з Комуністичної партії України.

У коментарі УНІАН А.НИКИФОРОВ сказав: «СИМОНЕНКО, принаймні, в даний момент постарається зробити так, щоб останнє слово залишилося за ним. Тому, я думаю, спроба виключити ГРАЧА з партії цілком вірогідна. Наскільки це вдасться: по-перше, треба подивитися на партійний статут, а, по-друге, подивимося, чия політична воля виявиться сильнішою, хоча це більше схоже на змагання політичних дистрофіків: жодна поважаюча себе політична сила ніколи б не вивернула нижню білизну на загальний огляд, вона б діяла більш пристойними і акуратними методами».

На думку політолога, «цей скандал у верхах Компартії показує, що, мабуть, в КПУ на все махнули рукою, і вже про те, щоб виглядати якось гідно не дуже піклуються».

Як відзначив у коментарі С.КИСЕЛЬОВ, «ГРАЧА можуть виключити з партії, але багато що говорить про те, що якщо в партії з цього приводу не виникне дискусій, якщо партія не займеться своєю кадровою політикою, то проблема ГРАЧА може призвести до того, що Комуністична партія, в тому вигляді, в якому існує сьогодні, - партія парламентська, перестане існувати».

«Проблема ГРАЧА - це проблема виживаності Компартії. Тут треба було б декому, я маю на увазі Петра СИМОНЕНКА, свої особисті амбіції обмежити і все ж таки спробувати знайти якийсь компроміс з ГРАЧОМ, спробувати задовольнити його амбіції, тому що без ГРАЧА кримської Компартії знадобиться дуже тривалий період для відновлення. Не приймуть тут нікого! А все решта - буде просто комедія», - вважає С.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, позачерговий пленум рескому КПУ 14 грудня обрав головою комітету Компартії в Криму Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум Центрального комітету і Центральної контрольної комісії КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».

Раніше Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Лідер КПУ П.СИМОНЕНКО 15 грудня назвав рішення кримського пленуму про відновлення Л.ГРАЧА на посаді голови рескому нелегітимним і заявив, що керівництво КПУ найближчим часом розгляне питання про його членство в партії та у фракції в парламенті.

Л.ГРАЧ - перший секретар кримського рескому КПУ з вересня 1993 року.