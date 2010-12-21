У Балоги вже підготували чорнобильські стежки для туристів

Міністерство надзвичайних ситуацій України закінчує підготовку до регулярного прийому туристів у Чорнобильській зоні відчуження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор державного підприємства «Чорнобильінтерінформ» Оксана НОР повідомила на прес-конференції.

За її словами, на сьогодні вже проведено усі необхідні дослідження, зроблені радіологічні заміри на території зони відчуження. З огляду на результати цих досліджень, МНС розробило низку маршрутів для регулярного прийому туристів у зоні відчуження.

За словами О.НОР, наступний етап підготовки до прийому туристів полягатиме у підписанні договорів з туристичними компаніями, які готові будуть возити туристів на територію ЧАЕС. Вона зазначила, що критеріями відбору таких компаній буде їхній авторитет, а також можливість надати якісні туристичні послуги за низькими цінами.

Відповідаючи на питання журналістів, якою може бути ціна турмаршруту у зону відчуження, директор «Чорнобильінтерінформу» сказала, що остаточну ціну ще не визначено, однак вона несуттєво відрізнятиметься у різних фірм.

О.НОР також повдіомила, що розроблені туристичні маршрути включатимуть відвідування міста Чорнобиль, де зараз проживає частина працівників ЧАЕС, покинутого міста Прип’ять, а також самої ЧАЕС. Вона зазначила, що перед відвідуванням зони відчуження кожен турист отримає необхідний інструктаж, йому розкажуть про правила поведінки і безпеки у зоні. Вона додала, що за бажанням туристам може бути наданий додатковий захисний одяг.

У свою чергу, директор Департаменту охорони здоров’я та медикобіологічного захисту МНС Петро ВОЛЯНСЬКИЙ повідомив, що усі розроблені маршрути у зону відчуження розроблялися і погоджувалися з Міністерством охорони здоров’я. За його словами, на сьогодні фахівці відзначають, що без ризику для здоров’я у сертифікованих місцях зони відчуження кожна людина може перебувати до п’яти діб.

Водночас начальник Державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Дмитро БОБРО сказав, що кожна людина перед відвідуванням зони має розуміти, що це її вибір і тому повинна суворо дотримуватись усіх правил безпеки. Він повторив, що з цими правилами ознайомлять кожного туриста перед початком відвідування зони, а той, у свою чергу, своїм підписом має засвідчити, що ознайомився і буде дотримуватись цих правил.

Д.БОБРО додав, що туристичні маршрути розроблені таким чином, що вони не проходять потенційно небезпечними місцями в зоні.

Відповідаючи на питання журналістів, директор «Чорнобильінтерінформу» О.НОР зазначила, що перед початком регулярного відвідування туристами зони відчуження планується провести рекламну кампанію. Разом з тим вона зауважила, що зона відчуження - це незвичайний туристичний об’єкт, вона не є місцем для якихось розваг. Тому, за словами О.НОР, реклама таких туристичних турів зводитиметьсь до інформаційної кампанії про саму аварію на ЧАЕС, про зону відчуження. Вона нагадала, що у 2011 року виповнюється 25 років з моменту аварії на ЧАЕС, і з цієї нагоди також буде проведена широка інформаційна кампанія.