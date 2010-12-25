Народний депутат, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що влада переслідує опозицію «єзуїтськими методами».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Шустер LIVE».

«Останнє звинувачення, яке пред’явлено заступнику міністра юстиції пану КОРНІЙЧУКУ в день, коли народжується його дитина, – це знову треба ж було єзуїтськими методами спеціально це підгадати. Людину викликають на допит і закривають за грати, знаючи, що нікуди ця людина не збирається тікати» , - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він ще раз зазначив, що лідеру «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО звинувачення в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот в рамках Кіотського протоколу, пред’явлені за політичними мотивами.

«Сьогодні вже з’явилась нова версія, що ми ще не дослідили, ми ще досліджуємо, на що були використані ці кошти», - зазначив С.СОБОЛЄВ.