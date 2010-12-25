За наступну помилку Янукович вижене «батьків» податкової реформи?

Президент Віктор Янукович не відкидає можливості звільнення чиновників, які готували податкову реформу.

"Думки такі були і вони в мене сьогодні є, і залишилися, що декого потрібно буде в уряді замінити в тому блоці, який займався податковою реформою", - заявив голова держави в інтерв`ю в телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

"У нас була, звичайно, жорстка розмова, досить самокритична. Але я скажу, що ми не займалися самобичуванням", - розказав Янукович та додав, що "при найменшому повторному такому кроці буде прийнято рішення. Цю відповідальність відчули автори документа - Податкова адміністрація, Мінфін, і віце-прем`єр міністр Тігіпко, і прем`єр-міністр Азаров".

Президент зауважив, що початок реформ завжди викликає більше негативу, але додав, що й лікування не може бути безболісним, особливо якщо це – хірургічне втручання... Анестезія потрібна, погодився президент з журналістом, - бо це гуманно. Й зауважив, що податкова реформа саме спрямована на лібералізацію податкової політики в державі. Янукович пропонує подивитися на країни світу – “не в багатьох країнах пішли, наприклад, на зниження податку на прибуток, податку на додану вартість, і ми цей крок зробили свідомо...”

Разом з тим Президент визнав, що підготовка реформи була "недостатньою" і були допущені помилки та промахи.