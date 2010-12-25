Регіонал вважає, що всі заяви опозиції слід брати під пильний контроль

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО вважає, що всі заяви опозиції слід брати під пильний контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила напередодні в ефірі «Шустер LIVE», коментуючи ситуацію з розглядом Верховною Радою законопроекту про доступ до публічної інформації.

«Коли опозиція заявляє про свої прагнення, я не закликаю вірити нам, але я закликаю під пильний контроль ставити будь-яку заяву з боку опозиції, адже це може бути абсолютно голим піаром, і практика це показала», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

При цьому вона звинуватила опозиційні фракції в тому, що закон про доступ до публічної інформації не був прийнятий.

Як повідомляв УНІАН, ВР 22 грудня відмовилася розглянути проект закону про доступ до публічної інформації.

Зокрема, народні депутати підійшли до розгляду цього питання порядку денного, але головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що цей законопроект не може бути сьогодні розглянутий, оскільки це суперечитиме 116 статті Регламенту Верховної Ради.

Так, згідно з висновками Головного юридичного управління ВР, у законопроекті під час його підготовки до другого читання була змінена загальна структура, обсяг і зміст тексту законопроекту, які парламентом не схвалювалися в першому читанні, що суперечить частині 1 статті 116 Регламенту ВР.

У відповідь лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав: «Бувають правила, але бувають і винятки з правил».

Він порадив тому, хто не погоджується з розглядом сьогодні цього законопроекту, написати заяву про свою незгоду і поставити свій підпис.

У відповідь А.МАРТИНЮК сказав: «Олександре Сергійовичу, ви не маєте рації».

Він зазначив, що не може з порушенням Регламенту ставити на розгляд ВР даний законопроект.

О.ЄФРЕМОВ наполягав на розгляді цього законопроекту і А.МАРТИНЮК поставив на голосування питання щодо розгляду цього проекту сьогодні, незважаючи на порушення Регламенту.

Фракція КПУ не підтримала таку пропозицію і за неї проголосували тільки 217 (при необхідних 226 – УНІАН) з 258 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.