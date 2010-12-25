Табачник вважає ректора Могилянки «танцюристом, якому ноги заважають»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що з початку року контролюючі служби перевіряли очолюване ним відомство 58 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, представляючи колективу Кіровоградського державного педагогічного університету нового ректора Віталія ЗАВІНУ.

За словами міністра, Донецький національний політехнічний університет також пережив у цьому році майже 50 перевірок, «і ніхто з цього не робить політику».

«Коли за оборудки перевіряють бухгалтера і порушують кримінальну справу, потрібно дочекатись висновків, думати про те, що не можна розкрадати державні кошти. А будувати на цьому політизацію галузі – негарно. Це спроба захистити свою нечесність спекуляцією на політичних мотивах», - заявив Д. ТАБАЧНИК.

Міністр наголосив, що не звільняв жодного ректора вищого навчального закладу, «лише з кількома не продовжили контракт».

«У нас є три випадки в Україні, коли ректори знищили студентські стадіони, грубо кажучи спиляли, приватизували. І з жодним з таких ректорів я працювати не буду. Мова йде про Одеський національний університет ім.Мєчнікова, Київський національний університет технології та дизайну. А третій «орел» піде на вихід в січні», - наголосив міністр.

За його словами, підтримку своїх дій він отримав від Президента України.

«Віктор Федорович сказав: Слава богу, що вузи не на Львівщині чи Прикарпатті, а то знову б тобі пришили б політику. Політики тут немає, є моніторинг якості освіти, стану збереження і примноження матеріально-технічної бази державних навчальних закладів. З тими, хто розкрадає, руйнує профільність університету під виглядом боротьби за абітурієнтів, незалежно від географічного місця розташування, ми працювати не буде», - запевнив Д. ТАБАЧНИК.

Стосовно конфлікту з Києво-Могилянською академією міністр нагадав про відсутність порозуміння керівництва закладу з попереднім міністром освіти та науки Іваном ВАКАРЧУКОМ.

«Може мова йде про того танцюриста, якому ноги заважають? А ноги заважають жити в умовах однакового правового поля. Як я повинен чинити, якщо академія приносить мені правила, де прописаний усний іспит з англійської мови, що заборонено згідно умов прийому до вищих навчальних закладів. Умови для державних і недержавних закладів повинні бути однаковими», - заявив Д. ТАБАЧНИК.