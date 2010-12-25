Янукович замінив начальника податкової міліції
19:49, 25 грудня 2010Політика
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Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ШЕЙБУТА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом Президент призначив першим заступником голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА.
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