Янукович замінив начальника податкової міліції

Укази - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ШЕЙБУТА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент призначив першим заступником голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА.

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