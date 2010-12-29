Тимошенко «чомусь переконана», що слідчий відпустить її до Брюсселя

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що слідчі дозволять їй здійснити поїздку до Брюсселя (Бельгія) для зустрічі з європейськими політиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим допитом в Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Я думаю, зразу після новорічних свят я прийму запрошення генерального секретаря і президента Європейської народної партії відвідати Брюссель для того, щоб можна було проаналізувати, як виконуються резолюції, які прийняті відносно згортання демократії в Україні Європейським парламентом, Парламентською Асамблеєю Ради Європи, і думаю, що є досить серйозна розмова, яку потрібно вести з нашими партнерами напередодні підписання угоди про політичну асоціацію між Україною і Європою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналіста, яким чином вона планує здійснити цю поїздку, оскільки стосовно неї встановлено таку міру запобіжного заходу, як підписка про невиїзд, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я дійсно знаходжусь на підписці про невиїзд, але функціонування підписки про невиїзд таке, що якщо мені потрібно покинути місце свого проживання, я мушу звертатися до слідчого і брати його погодження”.

“Я чомусь переконана, що для зустрічі з європейськими значимими політиками такий дозвіл я отримаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.