Біля ГПУ пошарпалися прихильники і противники Тимошенко

Сьогодні біля Генеральної прокуратури виникла сутичка між прихильниками і супротивниками лідера партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за 40 хвилин до приходу Ю.ТИМОШЕНКО до Генпрокуратури на черговий допит біля будівлі відомства вже знаходилося близько 10 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, а також троє чоловіків у штатському з непрофесійними фотоапаратами, які намагалися сфотографувати журналістів, що чекали на приїзд лідера партії «Батьківщина».

Під час спілкування Ю.ТИМОШЕНКО з журналістами, питання спробував поставити молодий чоловік, який також знаходився біля будівлі Генеральної прокуратури за 40 хвилин до прибуття Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь на його питання про те, навіщо Ю.ТИМОШЕНКО під час свого прем`єрства «підписала кабальну угоду з Росією», чим і зумовила непопулярні рішення нинішньої влади, Ю.ТИМОШЕНКО попросила його представитися. Чоловік повідомив, що є рядовим жителем Києва, і випадково проходив повз Генпрокуратури.

Після цього прихильники Ю.ТИМОШЕНКО почали викрикувати слово «провокатор», внаслідок чого виникла невелика сутичка – молодий чоловік вдарив одну з прихильниць лідера партії «Батьківщина» в обличчя.

Відразу після цього з`явився міліціонер, який спробував відвести чоловіка убік.

Міліціонер також запропонував жінці пройти до райвідділу і написати заяву про побиття. Проте прихильниця Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася.

На даний час прихильники Ю.ТИМОШЕНКО продовжують чекати її виходу з Генпрокуратури.