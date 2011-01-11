Хто платитиме парламентським приставам?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у парламенті не буде запроваджено інститут приставів.

Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу.

За словами спікера, це в першу чергу може призвести до збільшення витрат на фінансування парламенту. “Хто буде платити заробітну плату наглядачам?” – запитав він.

Інше питання, що також виникає, – яка кількість приставів необхідна.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що закон про регламент забороняє приносити у Верховну Раду плакати, гучномовці та інші предмети, які не мають відношення до законодавчої роботи. Разом з тим він зазначив, що сьогодні ця норма не виконується. “Хто їх (народних депутатів – УНІАН) може зупинити? Прапорщик, який стоїть на вході і не має права торкатися народних депутатів?” – сказав спікер.

Тому він вважає, що інститут приставів у ВР сьогодні створювати недоцільно.